Нацбанк ввел в обращение вертикальную новую банкноту – как выглядит

Реализация банкнот будет производиться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 7 марта.

Источник фото: НБУ

Национальный банк Украины создал новую памятную банкноту «Единство спасает мир» номиналом 50 гривен, посвященную единению демократического мира перед лицом российской агрессии. Как пояснили в пресс-службе НБУ, новая банкнота – символ благодарности миру за вовлеченность.

По словам заместителя Главы НБУ Алексея Шабана, поддержка мира – политическая, финансовая, военная, гуманитарная – придает Украине силы и возможности достойно пройти сквозь штормы, сохранить независимость и финансовую стабильность в стране. И именно это аллегорически отображено на новой банкноте.

На лицевой стороне банкноты в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, которая смотрит в сторону Запада.

На обороте на фоне украинского Тризуба – стилизованная композиция из стиснутых рук, как знак сотрудничества, взаимопомощи, доверия и партнерства. Эти руки формируют непоколебимую глыбу, аллегорию современной Украины.

Памятная банкнота является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей.

Реализация памятных банкнот будет производиться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 7 марта. Через интернет-магазин будет реализовано 150 тысяч шт. памятных банкнот, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч шт. Кроме того, банкнота будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами.

Источник фото: НБУ

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