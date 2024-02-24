Водителям напомнили о требованиях, которым должны отвечать шины автомобиля

Какие шины запрещается эксплуатировать.

Источник иллюстративного изображения: OLX

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Водителям транспортных средств напомнили о требованиях государственных стандартов, которым должны соответствовать колеса автомобиля.

Как отметили в Патрульной полиции Киева, согласно п. 31.4.4. ПДД Украины, водителю запрещено управлять транспортным средством, если рисунок протектора шин не отвечает требованиям государственных стандартов:

не менее 1,6 мм для легковых и грузовых автомобилей с массой до 3,5 т;

не менее 1,0 мм для грузовых автомобилей с массой более 3,5 т;

не менее 2,0 мм для автобусов;

не менее 0,8 мм для мотоциклов и мопедов.

Кроме того, запрещается управлять автомобилями с шинами разных моделей и разными рисунками протектора на одной оси, поврежденными или порезанными.

Запрещается эксплуатировать шины, если отсутствуют крепления или есть трещины диска или ободов колес.

Как мы писали, что депутаты предлагают усилить ответственность водителей за шины и превышение скорости.

Кроме того, парламент хочет усилить контроль за «нелегальными» пассажирскими перевозками.

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