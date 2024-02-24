Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов

Еще один конфликт вспыхнул между судьей и Территориальным управлением Государственной судебной администрации.

БЭБ разработает законопроект об ответственности за незаконные действия со средствами ЕС, а Минюст – о привлечении прокуроров за нарушение правил подследственности

Бюро экономической безопасности дали время до марта, чтобы разработать законопроект об изменениях в УК об ответственности за незаконные действия со средствами или активами бюджетов ЕС, а Минюсту – до апреля для разработки законопроекта об ответственности прокуроров за нарушение правил подследственности.

Конкурс на заместителя председателя ГСА по цифровизации застрял на этапе спецпроверки

Еще в декабре 2023 года Комиссия ВСП определилась финалистами конкурса на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации, которыми стали Леонид Сапельников и Мартын Герасим, но специальная проверка продолжается.

«На суд хотели найти управу и поставить судей на место» – в очередном суде состоялись обыски, а прокурор угрожал судьям

Болградский райсуд Одесской области пожаловался на обыски и местного прокурора.

Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма назвал «политическим хайпом» составленный НАПК протокол по нему

«Надеюсь, что после избрания нового руководства на прозрачном конкурсе этот институт начнет бороться с коррупцией, а не проедать деньги налогоплательщиков и заниматься политическим хайпом», - написал Ростислав Шурма.

  1. В Украине
  2. / Авто

Водителям напомнили о требованиях, которым должны отвечать шины автомобиля

10:16, 24 февраля 2024
Какие шины запрещается эксплуатировать.
Водителям напомнили о требованиях, которым должны отвечать шины автомобиля
Источник иллюстративного изображения: OLX
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Водителям транспортных средств напомнили о требованиях государственных стандартов, которым должны соответствовать колеса автомобиля.

Как отметили в Патрульной полиции Киева, согласно п. 31.4.4. ПДД Украины, водителю запрещено управлять транспортным средством, если рисунок протектора шин не отвечает требованиям государственных стандартов:

  • не менее 1,6 мм для легковых и грузовых автомобилей с массой до 3,5 т;
  • не менее 1,0 мм для грузовых автомобилей с массой более 3,5 т;
  • не менее 2,0 мм для автобусов;
  • не менее 0,8 мм для мотоциклов и мопедов.

Кроме того, запрещается управлять автомобилями с шинами разных моделей и разными рисунками протектора на одной оси, поврежденными или порезанными.

Запрещается эксплуатировать шины, если отсутствуют крепления или есть трещины диска или ободов колес.

Как мы писали, что депутаты предлагают усилить ответственность водителей за шины и превышение скорости.

Кроме того, парламент хочет усилить контроль за «нелегальными» пассажирскими перевозками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду