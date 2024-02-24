Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

  1. В Україні
  2. / Авто

Водіям нагадали про вимоги, яким мають відповідати шини автомобіля

10:16, 24 лютого 2024
Які шини забороняється експлуатувати.
Водіям нагадали про вимоги, яким мають відповідати шини автомобіля
Джерело ілюстративного зображення: OLX
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водіям транспортних засобів нагадали про вимоги державних стандартів, яким має відповідати колеса автівки.

Як зазначили у Патрульній поліції Києва, згідно з п. 31.4.4. ПДР України, водію заборонено керувати транспортним засобом, якщо малюнок протектора шин не відповідає вимогам державних стандартів:

  • не менше 1,6 мм для легкових автомобілів та вантажних з масою до 3,5 т;
  • не менше 1,0 мм для вантажних автомобілів з масою понад 3,5 т;
  • не менше 2,0 мм для автобусів;
  • не менше 0,8 мм для мотоциклів і мопедів.

Окрім того, забороняється керувати автомобілями з шинами різних моделей та різними малюнками протектора на одній осі, пошкодженими чи порізаними.

Забороняється експлуатувати шини, якщо відсутні кріплення або є тріщини диска чи ободів коліс.

Як ми писали, що депутати пропонують посилити відповідальність водіїв за шини та перевищення швидкості.

Крім того, парламент хоче посилити контроль за «нелегальними» пасажирськими перевезеннями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду