Водіям нагадали про вимоги, яким мають відповідати шини автомобіля

Які шини забороняється експлуатувати.

Джерело ілюстративного зображення: OLX

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Водіям транспортних засобів нагадали про вимоги державних стандартів, яким має відповідати колеса автівки.

Як зазначили у Патрульній поліції Києва, згідно з п. 31.4.4. ПДР України, водію заборонено керувати транспортним засобом, якщо малюнок протектора шин не відповідає вимогам державних стандартів:

не менше 1,6 мм для легкових автомобілів та вантажних з масою до 3,5 т;

не менше 1,0 мм для вантажних автомобілів з масою понад 3,5 т;

не менше 2,0 мм для автобусів;

не менше 0,8 мм для мотоциклів і мопедів.

Окрім того, забороняється керувати автомобілями з шинами різних моделей та різними малюнками протектора на одній осі, пошкодженими чи порізаними.

Забороняється експлуатувати шини, якщо відсутні кріплення або є тріщини диска чи ободів коліс.

Як ми писали, що депутати пропонують посилити відповідальність водіїв за шини та перевищення швидкості.

Крім того, парламент хоче посилити контроль за «нелегальними» пасажирськими перевезеннями.

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