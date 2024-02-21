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Парламент хоче посилити контроль за «нелегальними» пасажирськими перевезеннями

18:39, 21 лютого 2024
Законопроєкт містить положення щодо доповнення КУпАП новим складом адмінправопорушення.
Парламент хоче посилити контроль за «нелегальними» пасажирськими перевезеннями
Джерело фото: Суспільне Луцьк
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У Комітеті з питань правоохоронної діяльності опрацьовується проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку перевезення пасажирів автомобільним транспортом та протидії нелегальним пасажирським перевезенням» (реєстр. №11025 від 09.02.2024).

Його разом з іншими нардепами подав народний депутат України Медяник В.А.

Як зазначається, метою законопроєкту є удосконалення правового врегулювання питання стосовно притягнення до відповідальності автомобільних перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів автобусами без відповідних дозвільних документів («нелегальні» перевезення).

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення закону України «Про автомобільний транспорт», якими врегульовуються питання стосовно притягнення до відповідальності автомобільних перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів автобусами без відповідних дозвільних документів.

Законопроєкт містить положення щодо доповнення КУпАП новим складом адміністративного правопорушення (стаття 16420) яким запроваджується адміністративна відповідальність водіїв, які здійснюють оплатне перевезення пасажирів автомобільним транспортом без державної реєстрації як суб’єкта господарювання (нелегальні перевізники).

Одночасно законопроєктом пропонується осучаснити окремі розмірі санкцій за порушення у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема за здійснення перевезень без обов'язкових документів перевізника, порушення правил надання послуг з перевезення організованих груп дітей, порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв, безпідставної відмови від пільгового перевезення громадян тощо.

Також ми писали, що депутати пропонують посилити відповідальність водіїв за шини та перевищення швидкості.

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