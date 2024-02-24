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  1. В Україні

Стоматологічну допомогу ветеранам та учасникам бойових дій хочуть зробити безкоштовною

11:17, 24 лютого 2024
За результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.
Стоматологічну допомогу ветеранам та учасникам бойових дій хочуть зробити безкоштовною
Джерело фото: Jonathan Borba / Unsplash
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На 2024 рік бюджетом передбачено 750 мільйонів гривень для пілотного проєкту МОЗ щодо безоплатного зубопротезування для ветеранів та учасників бойових дій. Днями Уряд розглядатиме відповідний проєкт постанови щодо фінансування відповідних медичних закладів. Про це заявивила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Як зазначили у Мінреінтеграції, за результатами опитування від Українського ветеранського фонду планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів. Тому Міністерство у справах ветеранів працює над створенням окремої Програми планової стоматологічної допомоги ветеранам війни.

Також учасники міжвідомчої наради дійшли висновку, що необхідно посилити інформування ветеранів про можливість отримати зазначену стоматологічну підтримку від держави.

«Стоматологія – це один із важливих запитів від ветеранів. Маємо спільно напрацювати механізми, щоб вони змогли скористатися безкоштовною стоматологічною допомогою та зубопротезуванням», – наголосила Ірина Верещук.

Також ми писали в яких медичних закладах в Україні можна отримати безоплатну стоматологічну допомогу.

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