Послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна – що відомо

За словами Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, в Україні буде ухвалено єдиний стандарт надання послуг ветеранам.

«Всі послуги в смартфоні та доступні в один клік. Є розуміння і бачення, як це зробити», – сказав він.

Олександр Порхун зауважив, що після перемоги до цивільного життя мають повернутися майже 1,5 млн ветеранів. Питання повернення до мирного життя стоятиме й перед їхніми родинами.

«Ветеранська політика потребує кардинальних змін. Мінветеранів – це історія не лише про пільги», – наголосив в.о. міністра.

Однією з основних проблем він назвав медичне забезпечення.

«Із попередніх є домовленість змінити перелік за програмою «Доступні ліки» та розширити послуги з якісної стоматології», – навів він приклади. Також, за його словами, неприйнятно, коли частина ветеранів не знають, куди звернутися за допомогою, де і як отримати психологічну допомогу.

Також в.о. міністра торкнувся теми працевлаштування ветеранів.

«Ми маємо напрацювати чіткі алгоритми дій з роботодавцями та державними органами. Особлива увага та підхід – до осіб з інвалідністю», – сказав Олександр Порхун.

Він також заявив про плани посилити залученість представників органів місцевої влади для реалізації ветеранської політики.

Як ми писали, стоматологічну допомогу ветеранам та учасникам бойових дій хочуть зробити безкоштовною. За результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

Як ми розповідали раніше, електронні документи для військових будуть в аналогу додатка Дія під назвою Армія+, який готує до запуску Міноборони.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що Мінцифри разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка.

Також стало відомо, що електронних повісток у мобільному додатку Армія+ не буде. Даний застосунок створюють для тих, хто вже служить в армії.

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