$10 000 з ухилянта за «потрібну» довідку: судитимуть секретаря ВЛК та спільників

Зловмисники організували масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо секретаря військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в м. Одеса та двох пособників, яких обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержанні неправомірної вигоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За даними слідства, група осіб організувала масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу.

Ціна послуги складала 10 000 доларів з людини.

«Один з учасників схеми отримував гроші від «клієнтів» з усієї України та поштою пересилав їх до Одеси. Там інший співучасник оформлював для «клієнтів» фіктивний договір оренди квартири. Це давало право чоловікам з інших регіонів звернутись до районного територіального центру комплектування в м. Одеса для проходження військово-лікарської комісії», - сказано у повідомленні.

За результатами медогляду ухилянти отримували висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я.

На підставі цих документів чоловіки були звільнені від призову на військову службу та мали можливість вільно виїжджати з території України за кордон.

За попередніми даними, за такою схемою висновок про непридатність до військової служби отримали щонайменше 80 осіб.

Наразі досудове розслідування щодо встановлення інших можливих учасників схеми триває.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».

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