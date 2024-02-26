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$10 000 с уклониста за «нужную» справку: будут судить секретаря ВВК и сообщников

13:14, 26 февраля 2024
Злоумышленники организовали масштабную схему изготовления документов для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу.
$10 000 с уклониста за «нужную» справку: будут судить секретаря ВВК и сообщников
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении секретаря военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Одесса и двух пособников, которые обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, группа лиц организовала масштабную схему изготовления документов для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу.

Стоимость услуги составляла 10 000 баксов с человека.

«Один из участников схемы получал деньги от «клиентов» со всей Украины и по почте пересылал их в Одессу. Там другой соучастник оформлял для клиентов фиктивный договор аренды квартиры. Это давало право мужчинам из других регионов обратиться в районный территориальный центр комплектования в г. Одесса для прохождения военно-врачебной комиссии», - говорится в сообщении.

По результатам медосмотра уклонисты получали заключение о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья.

На основании этих документов мужчины были освобождены от призыва на военную службу и могли свободно выезжать с территории Украины за границу.

По предварительным данным, по такой схеме заключение о непригодности к военной службе получили не менее 80 человек.

В настоящее время идет досудебное расследование по установлению других возможных участников схемы.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».

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