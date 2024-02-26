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Порядок ограничения уклонистов в праве на управление авто и на выезд за границу: стали известны поправки к законопроекту о мобилизации в КАСУ

Стали известны поправки, которые предлагает председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов в Кодекс административного судопроизводства в части порядка ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

  1. В мире

Судный день для оппонентов пообещал Трамп со своей победой на выборах

17:33, 26 февраля 2024
Трамп обещает «праздник» для сторонников и «черный день» для оппонентов.
Судный день для оппонентов пообещал Трамп со своей победой на выборах
Источник фото: AP Photo
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная победа на президентских выборах будет праздником для сторонников и черным днем для его оппонентов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Во время своего выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) близ Вашингтона, бывший глава государства заявил, что его второй срок в офисе президента будет означать "месть" для оппонентов, включая президента Джо Байдена.

"Ваша победа будет нашим окончательным оправданием, ваша свобода будет нашей высшей наградой, а беспрецедентный успех Соединенных Штатов Америки будет моей окончательной и абсолютной местью", - заявил Трамп перед своими слушателями.

"Для трудолюбивых американцев 5 ноября станет нашим новым днем освобождения. Но для лжецов, обманщиков, мошенников, цензоров и самозванцев, которые захватили наше правительство, это будет день их суда", - добавил экс-президент.

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