Судный день для оппонентов пообещал Трамп со своей победой на выборах

Трамп обещает «праздник» для сторонников и «черный день» для оппонентов.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная победа на президентских выборах будет праздником для сторонников и черным днем для его оппонентов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Во время своего выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) близ Вашингтона, бывший глава государства заявил, что его второй срок в офисе президента будет означать "месть" для оппонентов, включая президента Джо Байдена.

"Ваша победа будет нашим окончательным оправданием, ваша свобода будет нашей высшей наградой, а беспрецедентный успех Соединенных Штатов Америки будет моей окончательной и абсолютной местью", - заявил Трамп перед своими слушателями.

"Для трудолюбивых американцев 5 ноября станет нашим новым днем освобождения. Но для лжецов, обманщиков, мошенников, цензоров и самозванцев, которые захватили наше правительство, это будет день их суда", - добавил экс-президент.

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