Судний день для опонентів пообіцяв Трамп зі своєю перемогою на виборах

Трамп обіцяє «свято» для прихильників та «чорний день» для опонентів.

Джерело фото: AP Photo

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що його можлива перемога на президентських виборах буде святом для прихильників і чорним днем для його опонентів. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Під час свого виступу на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) поблизу Вашингтона, колишній глава держави заявив, що його другий термін в офісі президента означатиме «помсту» для опонентів, включаючи президента Джо Байдена.

«Ваша перемога буде нашим остаточним виправданням, ваша свобода буде нашою найвищою нагородою, а безпрецедентний успіх Сполучених Штатів Америки буде моєю остаточною та абсолютною помстою», - заявив Трамп перед своїми послухачами.

«Для працьовитих американців 5 листопада стане нашим новим днем визволення. Але для брехунів, обманщиків, шахраїв, цензорів і самозванців, які захопили наш уряд, це буде день їхнього суду», - додав експрезидент.

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