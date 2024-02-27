На Киевщине автобус с людьми съехал в кювет и перевернулся

Шесть пассажиров и водитель пострадали.

В Киевской области 26 февраля автобус, перевозивший людей, съехал в кювет. Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, событие произошло вблизи села Стайки.

В полиции сообщили, что по предварительным данным установлено, что водитель маршрутного такси «БАЗ», двигаясь по округленному участку дороги, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок.

Шесть пассажиров и водитель получили телесные повреждения. Пострадавшим на месте происшествия оказали медицинскую помощь.

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