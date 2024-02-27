рф купила у Евросоюза технологии для вооружения на десятки миллионов евро, — СМИ

Отмечается, что именно эти товары используют агрессор в войне с Украиной.

За девять месяцев 2023 года россия импортировала из Евросоюза «чувствительных» товаров и технологий примерно на €100 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Анонимный источник издания рассказал, что страны ЕС до сих пор делают недостаточно, чтобы остановить поступление технологий, подпадающих под ограничения в рф. Именно эти товары использует агрессор в войне с Украиной.

По словам одного из чиновников, «чувствительные» товары на десятки миллионов евро продолжают поступать из ЕС.

Почти четверть из так называемых товаров высокого приоритета на сумму €450 млн, попавших в рф из ЕС за первые девять месяцев 2023 года, доставили непосредственно из Европы.

Со страной-агрессором также торговали такие страны (не только ЕС):

Турция;

Объединенные Арабские Эмираты;

Сербия;

Китай;

Узбекистан;

Казахстан;

Кыргызстан;

Армения.

Несмотря на то, что данные указывают на то, что официальная торговля «чувствительными товарами» из россии сократилась, их экспорт в третьи страны значительно возрос.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.