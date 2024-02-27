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Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

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  1. В мире

Дуда призвал увеличить поставки боеприпасов для Украины

10:57, 27 февраля 2024
Польша планирует в ближайшее время подготовить значительную помощь Украине в поставках боеприпасов.
Дуда призвал увеличить поставки боеприпасов для Украины
Источник фото: slovoidilo
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Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости значительно увеличить поставки боеприпасов для Украины.

Как сообщает Wydarzenia, после встречи европейских лидеров в Елисейском дворце, приуроченной к поддержке Украины, президент Дуда заявил: "Я надеюсь, что в ближайшее время вместе мы сможем подготовить важные поставки боеприпасов для Украины".

Отвечая на вопрос журналистов относительно отправки военных в Украину, он отметил, что "наиболее жаркая дискуссия шла вокруг вопроса отправки военных в Украину", добавляя, что "в целом таких решений нет абсолютно".

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