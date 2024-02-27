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  1. У світі

Європейські лідери обговорили, чи можуть відправити свої війська в Україну

10:24, 27 лютого 2024
Макрон заявив, що відправку військ в Україну не можна виключати, США проти, а загалом готовності поки немає.
Європейські лідери обговорили, чи можуть відправити свої війська в Україну
Джерело фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool
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Президент Франції Еммануель Макрон «відкрив двері» європейським країнам для відправки військ в Україну, хоча і попередив, що на даному етапі немає консенсусу, оскільки союзники погодилися нарощувати зусилля з доставки більшої кількості боєприпасів до Києва.

Можливість відправки сухопутних військ в Україну обговорювалася на конференції в Парижі, яка відбулася 26 лютого.  

«Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб росія не змогла виграти цю війну», — сказав Макрон.

За словами Президента Польщі Анджея Дуди, «найгарячіша дискусія», стосувалася того, чи відправляти в Україну військових.

«Тут не було абсолютного порозуміння в цій справі. Думки є різні, загалом таких рішень немає і я хочу це підкреслити. Натомість якщо мова йде про не мілітарну допомогу, наприклад, у розмінуванні чи допомога в охороні кордону, то на такі пропозиції учасники дискусії були відкриті», – зазначив президент Дуда, якого цитує «Радіо Свобода».

На уточнююче запитання журналіста чи є більше країн, які не виключають можливість відправлення військ в Україну, Анджей Дуда відповів: «не було ентузіазму».

За словами прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо, він виключає можливу участь словацьких військових на території України, однак його Уряд поважатиме, якщо будь-яка з країн ЄС і НАТО піде на цей крок.

Водночас представник Білого дому заявив «Reuters», що Сполучені Штати не планують надсилати війська в Україні, а також не планують надсилати війська НАТО.

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