Європейські лідери обговорили, чи можуть відправити свої війська в Україну

Макрон заявив, що відправку військ в Україну не можна виключати, США проти, а загалом готовності поки немає.

Джерело фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Президент Франції Еммануель Макрон «відкрив двері» європейським країнам для відправки військ в Україну, хоча і попередив, що на даному етапі немає консенсусу, оскільки союзники погодилися нарощувати зусилля з доставки більшої кількості боєприпасів до Києва.

Можливість відправки сухопутних військ в Україну обговорювалася на конференції в Парижі, яка відбулася 26 лютого.

«Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб росія не змогла виграти цю війну», — сказав Макрон.

За словами Президента Польщі Анджея Дуди, «найгарячіша дискусія», стосувалася того, чи відправляти в Україну військових.

«Тут не було абсолютного порозуміння в цій справі. Думки є різні, загалом таких рішень немає і я хочу це підкреслити. Натомість якщо мова йде про не мілітарну допомогу, наприклад, у розмінуванні чи допомога в охороні кордону, то на такі пропозиції учасники дискусії були відкриті», – зазначив президент Дуда, якого цитує «Радіо Свобода».

На уточнююче запитання журналіста чи є більше країн, які не виключають можливість відправлення військ в Україну, Анджей Дуда відповів: «не було ентузіазму».

За словами прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо, він виключає можливу участь словацьких військових на території України, однак його Уряд поважатиме, якщо будь-яка з країн ЄС і НАТО піде на цей крок.

Водночас представник Білого дому заявив «Reuters», що Сполучені Штати не планують надсилати війська в Україні, а також не планують надсилати війська НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.