На Николаевщине во время получения взятки разоблачили руководителя Укртрансбезопасности

По сообщению ГБР, он разоблачен на миллионных поборах с перевозчиков.

В Николаевской области задержали исполняющего обязанности начальника Укртрансбезопасности в области при получении взятки. По сообщению Государственного бюро расследований, его разоблачили на системных взятках с перевозчиков.

«В течение 2023 года и до начала 2024 года исполняющий обязанности начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области наладил систему поборов с предпринимателей. Он установил ежемесячную таксу от 500 грн до 5 тыс. грн с перевозчика за возможность спокойно работать при перевозке товаров по области. Сумма зависела от количества грузовиков у коммерсантов», – пишут в ГБР.

По оперативным данным, за такой «контроль» над безопасностью на транспорте должностное лицо в день получало по меньшей мере 50 тыс. грн незаконной прибыли, отмечают в Государственном бюро.

Правоохранители задержали чиновника Укртрансбезопасности во время получения очередной взятки.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по 5 фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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