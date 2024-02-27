Заводи працюють на повну потужність: КНДР прискорила постачання снарядів рф, — міністр оборони Південної Кореї

В обмін на постачання зброї до рф, Північна Корея, ймовірно, отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності.

Військові заводи у Північній Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в рф в обмін на продовольство та інші предмети першої потреби. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Yonhap News.

«Хоча збройові заводи Північної Кореї працюють на 30% потужності через нестачу сировини та електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю та снаряди для рф», - заявив Шин.

За його словами, КНДР відправила до рф близько 6700 контейнерів з моменту зустрічі між диктаторами у вересні 2023 року. Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів та 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

Північна Корея, ймовірно, отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.

Міністр заявив, що москва, схоже, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки КНДР вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун.

Однак Шин висловив скептицизм щодо заяви Північної Кореї про те, що супутник здатний фотографувати великі військові об'єкти Південної Кореї та США. «Він не виявляє жодних ознак функціонування і просто обертається орбітою без активності», - сказав він.

Якщо залежність рф від північнокорейських боєприпасів та зброї зросте, Шин очікує, що масштаби військової технологічної допомоги рф, ймовірно, розширяться у майбутньому.

«Залишається незрозумілим, якою мірою росія запропонує технології, пов'язані з літаками та наземним обладнанням, які шукає Північна Корея. Однак, якщо росія продовжить отримувати більше боєприпасів із Північної Кореї, масштаби передачі технологій можуть збільшитися», - сказав він.

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