Протесты в Чехии: фермеры высыпали кучи навоза перед зданием правительства

Фермеры в Праге требуют защиты животных и возвращения налога на землю.

Источник фото: irozhlas.cz

Чешские фермеры устроили протест в столице страны, Праге. По сообщению Чешского радио, во время акции несколько сотен фермеров высыпали две большие кучи навоза перед зданием правительства и проехали на сотнях тракторов и другой сельскохозяйственной техники по улицам города.

Протестующие выдвигают ряд требований, в частности, они требуют от правительства сохранения поддержки защиты животных и возвращения налога на землю до прежнего уровня. Кроме того, фермеры требуют правительственной поддержки в связи с торговым соглашением с Украиной.

Во время акции фермеры перекрыли дороги Праге, проезжая на тракторах, что существенно усложнило движение по городу. Некоторые из них тянули за собой военно-полевые кухни, или имели с собой тюк соломы. Один из протестующих высыпал две большие кучи навоза прямо перед зданием правительства, за что его задержала полиция.

"Водителя, который высыпал навоз на дорогу, задержали и ограничили в личной свободе работники службы охраны. Его подозревают в нескольких правонарушениях", - сообщила полиция в социальной сети X. "Ему грозит штраф в размере до 20 000 крон", - добавил представитель пражской полиции Ян Данек.

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