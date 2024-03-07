Европарламент продлил импортные льготы на украинские сельхозпродукты

Европарламент продлил временную приостановку пошлины на сельхозпродукцию из Украины.

Источник фото: Stand with Ukraine

Европейский парламент утвердил предложение о продлении временной приостановки импортной пошлины и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС на еще один год. Согласно объявлению пресс-службы Европарламента, эта приостановка будет действовать с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года.

Согласно принятому решению на сайте Европарламента, с 6 июня не будет никаких ограничений на поставки зерновых из Украины. Однако, Европейская комиссия получит право ограничить импорт мяса птицы, яиц и сахара из Украины, если объемы этих товаров превысят средние объемы за 2022 и 2023 годы. Такие ограничения могут быть введены через установление пошлин.

Ожидается, что решение будет проголосовано парламентом на пленарном заседании на следующей неделе, а затем официально одобрит Евросовет. Оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Сандра Калниете, докладчик по этому вопросу, отметила, что решение является "сильным сигналом" поддержки ЕС Украины.

"Продолжение торговых мер ЕС обеспечит Украине возможность продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в ЕС, что является важнейшим источником жизни для украинской экономики. В то же время предложение включает в себя надежные гарантии, которые гарантируют, что наши фермеры не будут перегружены внезапным ростом импорта", заявила Калниете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.