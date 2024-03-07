Норвегия выделит более $150 млн на снаряды для Украины

Норвегия присоединяется к инициативе Чехии по поставкам боеприпасов для Украины.

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В четверг, 7 марта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о намерении своей страны присоединиться к инициативе Чешской республики по приобретению 800 тысяч боеприпасов для Украины. По его словам, Норвегия выделит на это около 1,6 миллиарда норвежских крон или 153 миллиона долларов. сообщает TV2.

Стьоре подчеркнул, что Украине срочно нужно значительное количество артиллерийских боеприпасов для того, чтобы противостоять агрессивной политике россии. "Сегодня нехватка боеприпасов ограничивает способность Украины защищать себя. Это дает им свободу действий, чтобы противостоять очень жестокому нападению", - заявил премьер-министр.

Он также указал, что на сегодняшний день потребность Украины в боеприпасах является крайней и подчеркнул важность поддержки стран, находящихся в сложных военных условиях.

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