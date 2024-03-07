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Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

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Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

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  1. В мире

Норвегия выделит более $150 млн на снаряды для Украины

19:09, 7 марта 2024
Норвегия присоединяется к инициативе Чехии по поставкам боеприпасов для Украины.
Норвегия выделит более $150 млн на снаряды для Украины
Источник фото: ukrinform
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В четверг, 7 марта, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о намерении своей страны присоединиться к инициативе Чешской республики по приобретению 800 тысяч боеприпасов для Украины. По его словам, Норвегия выделит на это около 1,6 миллиарда норвежских крон или 153 миллиона долларов. сообщает TV2.

Стьоре подчеркнул, что Украине срочно нужно значительное количество артиллерийских боеприпасов для того, чтобы противостоять агрессивной политике россии. "Сегодня нехватка боеприпасов ограничивает способность Украины защищать себя. Это дает им свободу действий, чтобы противостоять очень жестокому нападению", - заявил премьер-министр.

Он также указал, что на сегодняшний день потребность Украины в боеприпасах является крайней и подчеркнул важность поддержки стран, находящихся в сложных военных условиях.

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