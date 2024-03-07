Норвегія виділить більше $150 млн на снаряди для України

Норвегія приєднується до ініціативи Чехії щодо постачання боєприпасів для України.

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У четвер, 7 березня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про намір своєї країни долучитися до ініціативи Чеської республіки щодо придбання 800 тисяч боєприпасів для України. За його словами, Норвегія виділить на це близько 1,6 мільярда норвезьких крон або 153 мільйони доларів. повідомляє TV2.

Стьоре наголосив, що Україні терміново потрібно значна кількість артилерійських боєприпасів для того, щоб протистояти агресивній політиці росії. «Сьогодні нестача боєприпасів обмежує здатність України захищати себе. Це дає їм свободу дій, щоб протистояти дуже жорстокому нападу», - заявив прем'єр-міністр.

Він також вказав, що на сьогоднішній день потреба України в боєприпасах є крайньою і наголосив на важливості підтримки країн, які перебувають у складних воєнних умовах.

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