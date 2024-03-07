У НАЗК роз'яснили поліцейським як виявляти ознаки корупційних правопорушень

У Нацагентстві пояснили, на що варто звертати увагу поліцейським.

Джерело фото: Уніан

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції провели навчання про необґрунтовані активи та незаконне збагачення для понад 900 правоохоронців. Вебінар для слідчих, оперуповноважених та уповноважених осіб з запобігання корупції провели експерти НАЗК.

Під час навчання учасники набули практичних навичок про процес збору доказів для визнання активів необґрунтованими або встановлення ознак незаконного збагачення.

Зокрема, як пояснили у Нацагентстві, поліцейським варто звертати увагу на:

набуття активу, який не відповідає способу життя, рівню доходів, соціальному статусу суб'єкта декларування;

набуття активу виглядає спонтанним та нетиповим;

подарунки від третіх осіб через короткий проміжок часу або відчуження активів на користь суб'єкта декларування або членів його сім'ї за заниженою вартістю;

сімейні, соціальні або професійні зв'язки третіх осіб із суб'єктом декларування;

якщо суб'єкт користується майном більше за власника;

суб'єкт декларування здійснює витрати, пов'язані з утриманням активу.

Як ми писали, НАЗК розпочало 86 перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом.

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