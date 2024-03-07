Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації можна подати до 22 березня

У Вищій раді правосуддя хочуть бачити більше кандидатів на посаду голови ДСА.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Google змінює алгоритми виведення сайтів у пошуку – сайти з низькоякісним контентом будуть показувати менше

Google зазначає, що це зменшить низькоякісний, неоригінальний вміст у результатах пошуку на 40%.

  1. В Україні

НАЗК розпочало 86 перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом

15:49, 7 березня 2024
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повні перевірки декларацій за 2021 та 2022 роки.
НАЗК розпочало 86 перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом лютого 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало проведення 86 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом, повідомила пресслужба НАЗК.

Декларації за 2021 та 2022 роки, які пройшли логічний та арифметичний контроль (ЛАК) та отримали найвищий показник рейтингу ризику на момент відбору, були відібрані на повну перевірку. Також були розпочаті повні перевірки на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування активів.

У лютому були розпочаті перевірки декларацій наступних категорій осіб:

  • народних депутатів (2 декларації);
  • державних службовців категорій "А" або "Б" (35 декларацій);
  • голів обласних рад, районних державних адміністрацій (3 декларації);
  • суддів (11 декларацій);
  • прокурорів (3 декларації);
  • слідчих, дізнавачів, поліцейських (6 декларацій);
  • директорів державних та комунальних підприємств, їхніх заступників (7 декларацій);
  • депутатів місцевих рад (13 декларацій, включаючи 2 декларації обласних рад);
  • дипломатичних осіб (2 декларації).

Особи, які перевіряються, отримали повідомлення про початок перевірки у своєму особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.

Наразі НАЗК знаходиться на етапі проведення 206 повних перевірок декларацій. Варто підкреслити, що початок повної перевірки не свідчить про вчинення декларантом корупційного чи пов’язаного з корупцією злочину. Результати перевірки будуть відомі протягом двох-трьох місяців.

У разі виявлення порушень НАЗК буде застосовувати заходи щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності. При наявності підстав матеріали будуть направлені до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розгляду питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду