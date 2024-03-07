В НАПК разъяснили полицейским как выявлять признаки коррупционных правонарушений

В Нацагентстве объяснили, на что следует обращать внимание полицейским.

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции провели учения о необоснованных активах и незаконном обогащении для более чем 900 правоохранителей. Вебинар для следователей, оперуполномоченных и уполномоченных лиц по предотвращению коррупции провели эксперты НАПК.

Во время обучения участники приобрели практические навыки о процессе сбора доказательств для признания активов необоснованными или установления признаков незаконного обогащения.

В частности, как пояснили в Нацагентстве, полицейским следует обращать внимание на:

приобретение актива, который не соответствует образу жизни, уровню доходов, социальному статусу субъекта декларирования;

приобретение актива выглядит спонтанным и нетипичным;

подарки от третьих лиц через короткий промежуток времени или отчуждение активов в пользу субъекта декларирования или членов его семьи по заниженной стоимости;

семейные, социальные или профессиональные связи третьих лиц с субъектом декларирования;

если субъект пользуется имуществом больше собственника;

субъект декларирования производит расходы, связанные с удержанием актива.

Как мы писали, НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу.

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