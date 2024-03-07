В НАПК разъяснили полицейским как выявлять признаки коррупционных правонарушений

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции провели учения о необоснованных активах и незаконном обогащении для более чем 900 правоохранителей. Вебинар для следователей, оперуполномоченных и уполномоченных лиц по предотвращению коррупции провели эксперты НАПК.
Во время обучения участники приобрели практические навыки о процессе сбора доказательств для признания активов необоснованными или установления признаков незаконного обогащения.
В частности, как пояснили в Нацагентстве, полицейским следует обращать внимание на:
- приобретение актива, который не соответствует образу жизни, уровню доходов, социальному статусу субъекта декларирования;
- приобретение актива выглядит спонтанным и нетипичным;
- подарки от третьих лиц через короткий промежуток времени или отчуждение активов в пользу субъекта декларирования или членов его семьи по заниженной стоимости;
- семейные, социальные или профессиональные связи третьих лиц с субъектом декларирования;
- если субъект пользуется имуществом больше собственника;
- субъект декларирования производит расходы, связанные с удержанием актива.
Как мы писали, НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу.
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