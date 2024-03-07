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  1. У світі

Європарламент продовжив імпортні пільги на українські сільгосппродукти

17:58, 7 березня 2024
Європарламент продовжив тимчасове призупинення мита на сільгосппродукцію з України.
Європарламент продовжив імпортні пільги на українські сільгосппродукти
Джерело фото: Stand with Ukraine
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Європейський парламент затвердив пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортного мита та квот на експорт сільськогосподарської продукції з України до ЄС на ще один рік. Згідно з оголошенням пресслужби Європарламенту, ця призупинення діятиме з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Відповідно до ухваленого рішення на сайті Європарламенту, з 6 червня не буде жодних обмежень на постачання зернових з України. Однак, Європейська комісія отримає право обмежити імпорт м'яса птиці, яєць і цукру з України, якщо обсяги цих товарів перевищать середні обсяги за 2022 та 2023 роки. Такі обмеження можуть бути введені через встановлення мит.

Очікується, що рішення буде проголосоване парламентом на пленарному засіданні наступного тижня, а потім офіційно схвалить Єврорада. Воно набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Сандра Калнієте, доповідач з цього питання, відзначила, що рішення є «сильним сигналом» підтримки ЄС України.

«Продовження торговельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є найважливішим джерелом життя для української економіки. Водночас пропозиція включає в себе надійні гарантії, які гарантують, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим зростанням імпорту», заявила Калнієте.

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