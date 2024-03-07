Протести у Чехії: фермери висипали купи гною перед будівлею уряду

Фермери в Празі вимагають захисту тварин та повернення податку на землю.

Джерело фото: irozhlas.cz

Чеські фермери влаштували протест у столиці країни, Празі. За повідомленням Чеського радіо, під час акції кілька сотень фермерів висипали дві великі купи гною перед будівлею уряду та проїхали на сотнях тракторів та іншої сільськогосподарської техніки вулицями міста.

Учасники протесту висувають ряд вимог, зокрема, вони вимагають від уряду збереження підтримки захисту тварин та повернення податку на землю до попереднього рівня. Крім того, фермери вимагають урядової підтримки у зв'язку з торговельною угодою з Україною.

Під час акції фермери перекрили дороги Празі, проїжджаючи на тракторах, що суттєво ускладнило рух містом. Деякі з них тягнули за собою військово-польові кухні, або мали з собою тюк соломи. Один з учасників протесту висипав дві великі купи гною прямо перед будівлею уряду, за що його затримала поліція.

«Водія, який висипав гній на дорогу, затримали та обмежили в особистій свободі працівники служби охорони. Його підозрюють у кількох правопорушеннях», – повідомила поліція в соціальній мережі X. «Йому загрожує штраф у розмірі до 20 000 крон», – додав речник празької поліції Ян Данек.

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