Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації можна подати до 22 березня

У Вищій раді правосуддя хочуть бачити більше кандидатів на посаду голови ДСА.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Google змінює алгоритми виведення сайтів у пошуку – сайти з низькоякісним контентом будуть показувати менше

Google зазначає, що це зменшить низькоякісний, неоригінальний вміст у результатах пошуку на 40%.

  1. У світі

Протести у Чехії: фермери висипали купи гною перед будівлею уряду

19:45, 7 березня 2024
Фермери в Празі вимагають захисту тварин та повернення податку на землю.
Протести у Чехії: фермери висипали купи гною перед будівлею уряду
Джерело фото: irozhlas.cz
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чеські фермери влаштували протест у столиці країни, Празі. За повідомленням Чеського радіо, під час акції кілька сотень фермерів висипали дві великі купи гною перед будівлею уряду та проїхали на сотнях тракторів та іншої сільськогосподарської техніки вулицями міста.

Учасники протесту висувають ряд вимог, зокрема, вони вимагають від уряду збереження підтримки захисту тварин та повернення податку на землю до попереднього рівня. Крім того, фермери вимагають урядової підтримки у зв'язку з торговельною угодою з Україною.

Під час акції фермери перекрили дороги Празі, проїжджаючи на тракторах, що суттєво ускладнило рух містом. Деякі з них тягнули за собою військово-польові кухні, або мали з собою тюк соломи. Один з учасників протесту висипав дві великі купи гною прямо перед будівлею уряду, за що його затримала поліція.

«Водія, який висипав гній на дорогу, затримали та обмежили в особистій свободі працівники служби охорони. Його підозрюють у кількох правопорушеннях», – повідомила поліція в соціальній мережі X. «Йому загрожує штраф у розмірі до 20 000 крон», – додав речник празької поліції Ян Данек.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду