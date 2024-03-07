Чому пенсії проіндексували на 8%, а не 13% – у Мінсоцполітики відповіли

За результатами року економіка продемонструвала кращі показники, тому індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення.

Джерело фото: ЗМІ

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Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, одне із найпоширеніших запитань щодо індексації пенсій, це чому пенсії було проіндексовано на 8%, хоча попередньо поширювалась інформація про 13%.

Так, там зазначили, що розмір індексації розраховують за визначеною законодавством формулою, при цьому зважають на два показники:

інфляція за попередній рік;

зростання середньої заробітної плати за минулі три роки.

Таким чином, пояснюють у Мінсоцполітики, у серпні 2023 року, коли велася робота над держбюджетом на 2024 рік, врахували прогнозний показник інфляції – 14,7%.

За результатами року економіка продемонструвала кращі показники, тому індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення:

інфляції – 5,1%;

зростання середньої заробітної плати за 2021-2023 роки – 10,81%.

Отже, її розмір змінився і тепер становить 8%, зазначили у відомстві.

Як ми писали, із 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна – 2 725 грн, а найбільша – 23 610 грн.

Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть, запевнила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 березня цього року в Україні передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – ми писали тут.

Зазначимо, що у березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів.

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