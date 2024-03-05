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  1. В Україні

У березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів

12:33, 5 березня 2024
В середньому пенсії зростуть на 322 грн, а середня пенсія в Україні становитиме 5 717 гривень.
У березні індексацію пенсій вперше провели одночасно для всіх пенсіонерів
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1 березня вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію пенсій проведено одночасно. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Так, у 2024 році Уряд прийняв постанову, згідно з якою коефіцієнт індексації становить майже 8 %. Отже, пояснюють у Мінфіні, в середньому пенсії зростуть на 322 грн, а середня пенсія в Україні становитиме 5 717 гривень.

За словами заступники Міністра фінансів Романа Єрмоличева, це уже третя індексація пенсій з початку війни. Він зазначив, що з 1 березня зростання пенсії кожного пенсіонера буде індивідуальним і стосуватиметься більше 10 мільйонів українців. Оскільки одним із завдань індексації є покращення матеріального стану пенсіонерів, справедливим, на думку Мінфіну, є забезпечення індексації пенсій громадянам, які отримують найменші виплати.

Як ми писали, із 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна – 2 725 грн, а найбільша – 23 610 грн.

Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть, запевнила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 березня цього року в Україні передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – ми писали тут.

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