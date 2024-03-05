У Києві судитимуть псевдополіцейських за грабежі та катування місцевих

Обвинувальний акт стосовно зловмисників передано до суду за серію злочинів у Києві та області.

Джерело фото: поліція Києва

Слідчі столичної поліції передали до суду обвинувальний акт стосовно зловмисників, які вчиняли серію розбоїв, грабежів та катувань, видаючи себе за поліцейських. Група діяла на території Києва та області, відрізняючись особливою жорстокістю. Слідчі зібрали достатньо доказів для складання обвинувального акту проти шести фігурантів, який тепер направлений до суду. Про це повідомила поліція Києва.

Члени банди часто представлялись поліцейськими, щоб шахрайським шляхом вимагати гроші від наркозалежних громадян, а також вчиняли напади, грабежі, підроблені затримання та катування.

Два організатори цієї злочинної схеми, один з них – уродженець Луганщини, інший – киянин, привернули до своєї справи п'ятьох місцевих мешканців віком від 20 до 24 років. Зловмисники вимагали гроші, погрожуючи тим, що не застосують до них кримінальну відповідальність. Схема викликала особливе занепокоєння, коли вони вимагали великі суми грошей у відповідь за "послуги" псевдополіцейських, погрожуючи фізичною розправою.

Всі учасники злочинної групи були повідомлені про підозру за численними статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Обвинувальний акт тепер переданий до суду для подальшого розгляду справи.

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