Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

НАЗК вказало на корупційні ризики законопроекту про мобілізацію

НАЗК проаналізувало законопроект Кабміну 10449 про мобілізацію і вказало на ускладнення правового механізму судового захисту громадянами своїх прав.

Верховний Суд США фактично переклав питання щодо дискваліфікації Дональда Трампа з президентських виборів на Конгрес, - Politico

«Вони зробили це недостатньо чітко»: рішення Верховного Суду США може спричинити іншу кризу, оскільки він фактично переадресував вирішення питання про можливість дискваліфікації Дональда Трампа до парламентарів.

  1. В Україні

У Києві судитимуть псевдополіцейських за грабежі та катування місцевих

12:52, 5 березня 2024
Обвинувальний акт стосовно зловмисників передано до суду за серію злочинів у Києві та області.
У Києві судитимуть псевдополіцейських за грабежі та катування місцевих
Джерело фото: поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчі столичної поліції передали до суду обвинувальний акт стосовно зловмисників, які вчиняли серію розбоїв, грабежів та катувань, видаючи себе за поліцейських. Група діяла на території Києва та області, відрізняючись особливою жорстокістю. Слідчі зібрали достатньо доказів для складання обвинувального акту проти шести фігурантів, який тепер направлений до суду. Про це повідомила поліція Києва.

Члени банди часто представлялись поліцейськими, щоб шахрайським шляхом вимагати гроші від наркозалежних громадян, а також вчиняли напади, грабежі, підроблені затримання та катування.

Два організатори цієї злочинної схеми, один з них – уродженець Луганщини, інший – киянин, привернули до своєї справи п'ятьох місцевих мешканців віком від 20 до 24 років. Зловмисники вимагали гроші, погрожуючи тим, що не застосують до них кримінальну відповідальність. Схема викликала особливе занепокоєння, коли вони вимагали великі суми грошей у відповідь за "послуги" псевдополіцейських, погрожуючи фізичною розправою.

Всі учасники злочинної групи були повідомлені про підозру за численними статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Обвинувальний акт тепер переданий до суду для подальшого розгляду справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду