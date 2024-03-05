В Киеве будут судить псевдополицейских за грабежи и пытки местных жителей

Обвинительный акт в отношении злоумышленников передан в суд за серию преступлений в Киеве и области.

Источник фото: полиция Киева

Следователи столичной полиции передали в суд обвинительный акт в отношении злоумышленников, которые совершали серию разбоев, грабежей и пыток, выдавая себя за полицейских. Группа действовала на территории Киева и области, отличаясь особой жестокостью. Следователи собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта против шести фигурантов, который теперь направлен в суд. Об этом сообщила полиция Киева.

Члены банды часто представлялись полицейскими, чтобы мошенническим путем требовать деньги от наркозависимых граждан, а также совершали нападения, грабежи, поддельные задержания и пытки.

Два организатора этой преступной схемы, один из них - уроженец Луганщины, другой - киевлянин, привлекли к своему делу пятерых местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Злоумышленники требовали деньги, угрожая тем, что не применят к ним уголовную ответственность. Схема вызвала особое беспокойство, когда они требовали большие суммы денег в ответ за "услуги" псевдополицейских, угрожая физической расправой.

Все участники преступной группы были уведомлены о подозрении по многочисленным статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до пятнадцати лет лишения свободы. Обвинительный акт теперь передан в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

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