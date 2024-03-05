Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации

НАПК проанализировало законопроект Кабмина 10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

Верховный Суд США фактически переложил вопрос дисквалификации Дональда Трампа с президентских выборов на Конгресс, - Politico

«Они сделали это недостаточно четко»: решение Верховного Суда США может повлечь за собой другой кризис, поскольку он фактически переадресовал решение вопроса о возможности дисквалификации Дональда Трампа к парламентариям.

  1. В Украине

В Киеве будут судить псевдополицейских за грабежи и пытки местных жителей

12:52, 5 марта 2024
Обвинительный акт в отношении злоумышленников передан в суд за серию преступлений в Киеве и области.
В Киеве будут судить псевдополицейских за грабежи и пытки местных жителей
Источник фото: полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следователи столичной полиции передали в суд обвинительный акт в отношении злоумышленников, которые совершали серию разбоев, грабежей и пыток, выдавая себя за полицейских. Группа действовала на территории Киева и области, отличаясь особой жестокостью. Следователи собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта против шести фигурантов, который теперь направлен в суд. Об этом сообщила полиция Киева.

Члены банды часто представлялись полицейскими, чтобы мошенническим путем требовать деньги от наркозависимых граждан, а также совершали нападения, грабежи, поддельные задержания и пытки.

Два организатора этой преступной схемы, один из них - уроженец Луганщины, другой - киевлянин, привлекли к своему делу пятерых местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Злоумышленники требовали деньги, угрожая тем, что не применят к ним уголовную ответственность. Схема вызвала особое беспокойство, когда они требовали большие суммы денег в ответ за "услуги" псевдополицейских, угрожая физической расправой.

Все участники преступной группы были уведомлены о подозрении по многочисленным статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до пятнадцати лет лишения свободы. Обвинительный акт теперь передан в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду