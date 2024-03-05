В марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров

В среднем пенсии вырастут на 322 грн, а средняя пенсия в Украине составит 5 717 гривен.

1 марта впервые для всех категорий пенсионеров индексацию пенсий проведено одновременно. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Так, в 2024 году Правительство приняло постановление, согласно которому коэффициент индексации составляет почти 8%. Следовательно, объясняют в Минфине, в среднем пенсии вырастут на 322 грн, а средняя пенсия в Украине составит 5 717 гривен.

По словам заместителя Министра финансов Романа Ермоличева, это уже третья индексация пенсий с начала войны. Он отметил, что с 1 марта рост пенсии каждого пенсионера будет индивидуальным и будет касаться более 10 миллионов украинцев. Поскольку одной из задач индексации является улучшение материального положения пенсионеров, справедливым, по мнению Минфина, является обеспечение индексации пенсий гражданам, получающим наименьшие выплаты.

Как мы писали, С 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии. Средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная – 2 725 грн, а самая большая – 23 610 грн.

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверила Министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

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