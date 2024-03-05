Во Львове решили бороться с недобросовестной парковкой автомобилей с помощью делинеаторов

Часто из-за хаотичной парковки автомобилей парализовалось движение трамваев, отмечают в коммунальном предприятии.

Источник фото: Львовское коммунальное предприятие «Львовавтодор»

Чтобы предотвратить блокировку движения трамваев в городе Львовское коммунальное предприятие «Львовавтодор» установило делиниаторы на перекрестке улиц Подвальна и Руська.

Об этом сообщила пресс-служба ЛКП «Львовавтодор» и отметила, что соответствующее решение было принято городской комиссией по безопасности дорожного движения.

В коммунальном предприятии отмечают, что часто там недобросовестные водители хаотично парковали свои авто, что парализовало движение трамваев. Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд электротранспорта, было установлено 17 делиниаторов.

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