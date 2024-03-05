Во Львове решили бороться с недобросовестной парковкой автомобилей с помощью делинеаторов

Чтобы предотвратить блокировку движения трамваев в городе Львовское коммунальное предприятие «Львовавтодор» установило делиниаторы на перекрестке улиц Подвальна и Руська.
Об этом сообщила пресс-служба ЛКП «Львовавтодор» и отметила, что соответствующее решение было принято городской комиссией по безопасности дорожного движения.
В коммунальном предприятии отмечают, что часто там недобросовестные водители хаотично парковали свои авто, что парализовало движение трамваев. Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд электротранспорта, было установлено 17 делиниаторов.
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