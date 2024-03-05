У Львові вирішили боротися з недобросовісною парковкою автівок за допомогою делінеаторів

Часто через хаотичне паркування автівок паралізувався рух трамваїв, наголошують у комунальному підприємстві.

Джерело фото: Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор»

Щоб запобігти блокуванню руху трамваїв в місті Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» встановило делініатори на перехресті вулиць Підвальна та Руська.

Про це повідомила пресслужба ЛКП «Львівавтодор» та зазначила, що відповідне рішення було ухвалене міською комісією з безпеки дорожнього руху.

У комунальному підприємстві зауважують, що часто там недобросовісні водії хаотично паркували свої авто, що паралізувало рух трамваїв. Щоб забезпечити безперешкодний проїзд електротранспорту, було встановлено 17 делініаторів.

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