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Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

12:30, 5 березня 2024
Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки
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Кабмін опублікував зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу. Вони затверджені постановою від 1 березня 2024 р. № 239.

Так, тепер для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються, окрім документу, що посвідчує право власності особи на майно, акту приймання-передачі тощо також і протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення (у разі передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення).

Аналогічно протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення (у разі передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення) подається для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи.

Справжність підписів на письмовій заяві фізичних чи юридичних осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна засвідчується відповідно до Закону «Про нотаріат».

У Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу визначається, що перевірка набувача проводиться до:

  • посвідчення нотаріусом правочину про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
  • засвідчення нотаріусом справжності підпису на акті приймання-передачі або іншому документі, що підтверджує факт передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність:

- юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо);

- фізичної або юридичної особи у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи.

Також у новій редакції викладено Протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Нижче наводимо постанову Уряду.

Автор: Наталя Мамченко 

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