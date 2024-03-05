Більшість конфліктів — маніпулятивні: речник Полтавського ТЦК Істомін повідомив, чому військкоми почали використовувати бодікамери

Полтавські військкоми вже використовують бодікамери при мобілізації громадян для уникнення конфліктів.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін повідомив, що представники ТЦК почали використовувати бодікамери, щоб у разі конфлікту він був зафіксований з обох сторін. Тому що, за його словами, переважна більшість резонансних відео з буцімто "свавіллям" ТЦК є маніпулятивними. Вони вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка, сказав Істомін в інтерв'ю "Телеграф".

"Якби не коментар до відео, то навряд чи можна було б зрозуміти, що саме там відбувається. Лише підпис каже нам, що це працівники ТЦК та СП проводять заходи оповіщення. Зазвичай на відео якісь люди у формі начебто обмежують когось у правах. Як, де і між ким насправді виник конфлікт, незрозуміло", – зауважив майор.

Істомін акцентував: зрив мобілізаційної кампанії передовсім вигідний нашому ворогу. Звісно ж, рф використовуватиме будь-які приводи для дискредитації, як реальні, так і постановочні. Росіяни від самого початку розхитують тему мобілізації, і, на жаль, це має вплив на настрої українців, сказав він.

Саме тому співробітники ТЦК почали використовувати бодікамери, щоб у випадку конфлікту він був зафіксований з обох сторін і на цьому було менше маніпуляцій.

За словами майора, нині абсолютна більшість працівників, які здійснюють оповіщення, це військовослужбовці, які отримали поранення при захисті Батьківщини і за станом здоров’я, згідно з рішенням ВЛК, вже не можуть виконувати бойові завдання. Їх переводять на службу до ТЦК та СП, в інші установи й підрозділи.

"І коли такий військовослужбовець, який віддав своє здоров’я за країну, чує від громадянина цієї країни образи на свою адресу, то далеко не у кожного витримають нерви", – каже Істомін.

Раніше в Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи.

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