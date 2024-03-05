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Польські фермери продовжать блокаду кордону з Україною до кінця квітня

12:23, 5 березня 2024
Нова хвиля протестів на польському кордоні планується з 10 березня до 30 квітня.
Польські фермери продовжать блокаду кордону з Україною до кінця квітня
Джерело фото: censor.net
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Польські фермери заявили про продовження своїх протестів на кордоні з Україною до 30 квітня, зазначено у відповідному документі. Раніше вони планували завершити блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною 10 березня.

Акція протесту запланована на 10 березня о 14:30 і триватиме до 14:30 30 квітня. Збори відбудуться на перетині національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенні. Очікується, що в зборах візьмуть участь 100 осіб.

Протести будуть проводитися на контрольно-прикордонному пункті "Гребенне - Рава Руська". Головна мета громадських зборів - скасування "Зеленої угоди", яка обмежує ввезення сільськогосподарської продукції з-поза меж Європейського союзу, зокрема з України.

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