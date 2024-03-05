Польские фермеры продолжат блокаду границы с Украиной до конца апреля

Новая волна протестов на польской границе планируется с 10 марта до 30 апреля.

Источник фото: censor.net

Польские фермеры заявили о продолжении своих протестов на границе с Украиной до 30 апреля, указано в соответствующем документе. Ранее они планировали завершить блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной 10 марта.

Акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля. Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенне. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек.

Протесты будут проводиться на контрольно-пограничном пункте "Гребенне - Рава Русская". Главная цель общественного собрания - отмена "Зеленого соглашения", которое ограничивает ввоз сельскохозяйственной продукции из-за пределов Европейского союза, в частности из Украины.

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