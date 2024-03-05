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В ГПСУ начали использовать реестр Оберег для обнаружения подделок в документах ТЦК и СП

12:15, 5 марта 2024
В течение трех последних недель пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов, в том числе благодаря реестру.
В ГПСУ начали использовать реестр Оберег для обнаружения подделок в документах ТЦК и СП
Источник фото: ГПСУ
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С середины февраля Государственная пограничная служба начала использовать реестр Оберег, чтобы усилить противодействие незаконному выезду за границу.

Как рассказали в Министерстве обороны, налаженный обмен между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром военнообязанных, призывников и резервистов Оберег позволяет разоблачать поддельные документы и оперативно проверять информацию о военнообязанных. Таким образом, в течение трех последних недель пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов, в том числе благодаря реестру.

По словам заместительницы Министра обороны по вопросам цифровизации, цифровых трансформаций и цифрового развития Екатерины Черногоренко, реестр Оберег позволяет автоматизировать те процессы, которые раньше зависели от человеческого фактора.

Ранее для того чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, пограничникам приходилось контактировать непосредственно с представителями ТЦК и СП. Теперь информацию относительно этого можно проверить онлайн через реестр.

Ранее в Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела.

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