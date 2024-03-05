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У ДПСУ почали використовувати реєстр Оберіг для виявлення підробок у документах ТЦК та СП

12:15, 5 березня 2024
Протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема завдяки і реєстру.
У ДПСУ почали використовувати реєстр Оберіг для виявлення підробок у документах ТЦК та СП
Джерело фото: ДПСУ
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З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр Оберіг, щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

Як розповіли у Міністерстві оборони, налагоджений обмін між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних, призовників та резервістів Оберіг дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних. Таким чином, протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів, зокрема завдяки і реєстру.

За словами заступниці Міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерини Черногоренко, реєстр Оберіг дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору.

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр.

Раніше в Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи.

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