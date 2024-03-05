Завчасна підготовка до митних витрат: як отримати попереднє рішення щодо класифікації товарів

Суб’єкти ЗЕД можуть отримати попереднє рішення щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів.

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Державна митна служба України нагадує про можливість отримання попереднього рішення щодо зобов'язуючої інформації з питань класифікації товарів, включаючи комплектні об'єкти, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду. Це дає можливість заздалегідь мати інформацію про рівень мита, яким буде оподатковуватись товар. Відповідно до статей 23 та 232 Митного кодексу України, покроковий алгоритм дій у цьому питанні затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 грудня 2022 року № 455.

Важливо зазначити, що рішення щодо зобов'язуючої інформації надається безоплатно та має строк дії 3 роки з дати його прийняття, за винятком випадків скасування до закінчення строку чинності. Це забезпечує підприємствам стабільність і чіткість у взаємодії з митними органами щодо класифікації товарів та визначення країни походження, сприяючи підвищенню рівня прогнозованості та передбачуваності ведення бізнесу.

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