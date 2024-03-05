Заблаговременная подготовка к таможенным расходам: как получить предварительное решение по классификации товаров

Субъекты ВЭД могут получить предварительное решение относительно обязывающей информации по вопросам классификации товаров.

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Государственная таможенная служба Украины напоминает о возможности получения предварительного решения относительно обязывающей информации по вопросам классификации товаров, включая комплектные объекты, поставляемые в разобранном состоянии несколькими партиями в течение длительного периода. Это дает возможность заранее иметь информацию об уровне пошлины, которым будет облагаться товар. В соответствии со статьями 23 и 232 Таможенного кодекса Украины, пошаговый алгоритм действий в этом вопросе утвержден приказом Министерства финансов Украины от 23 декабря 2022 года № 455.

Важно отметить, что решение об обязывающей информации предоставляется бесплатно и имеет срок действия 3 года с даты его принятия, за исключением случаев отмены до истечения срока действия. Это обеспечивает предприятиям стабильность и четкость во взаимодействии с таможенными органами по классификации товаров и определения страны происхождения, способствуя повышению уровня прогнозируемости и предсказуемости ведения бизнеса.

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