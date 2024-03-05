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У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Объявлено начало отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Президента Украины

Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

  1. В Украине

Заблаговременная подготовка к таможенным расходам: как получить предварительное решение по классификации товаров

21:45, 5 марта 2024
Субъекты ВЭД могут получить предварительное решение относительно обязывающей информации по вопросам классификации товаров.
Заблаговременная подготовка к таможенным расходам: как получить предварительное решение по классификации товаров
Источник фото: logist.fm
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Государственная таможенная служба Украины напоминает о возможности получения предварительного решения относительно обязывающей информации по вопросам классификации товаров, включая комплектные объекты, поставляемые в разобранном состоянии несколькими партиями в течение длительного периода. Это дает возможность заранее иметь информацию об уровне пошлины, которым будет облагаться товар. В соответствии со статьями 23 и 232 Таможенного кодекса Украины, пошаговый алгоритм действий в этом вопросе утвержден приказом Министерства финансов Украины от 23 декабря 2022 года № 455.

Важно отметить, что решение об обязывающей информации предоставляется бесплатно и имеет срок действия 3 года с даты его принятия, за исключением случаев отмены до истечения срока действия. Это обеспечивает предприятиям стабильность и четкость во взаимодействии с таможенными органами по классификации товаров и определения страны происхождения, способствуя повышению уровня прогнозируемости и предсказуемости ведения бизнеса.

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