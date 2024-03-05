Большинство конфликтов — манипулятивные: спикер Полтавского ТЦК Истомин сообщил, почему военкомы начали использовать бодикамеры

Полтавские военкомы уже используют бодикамеры при мобилизации граждан во избежание конфликтов.

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Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин сообщил, что представители ТЦК начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон. Потому что, по его словам, подавляющее большинство резонансных видео с якобы "произволом" ТЦК являются манипулятивными. Они вырваны из контекста, в которых есть только концовка, сказал Истомин в интервью "Телеграфу".

"Если бы не комментарий к видео, то вряд ли можно было бы понять, что именно там происходит. Только подпись говорит нам, что это работники ТЦК и СП проводят мероприятия оповещения. Обычно на видео какие-то люди в форме вроде бы ограничивают кого-то в правах. Как, где и между кем действительно возник конфликт, непонятно", - заметил майор.

Истомин акцентировал: срыв мобилизационной кампании, прежде всего, выгоден нашему врагу. Конечно же, рф будет использовать любые поводы для дискредитации как реальные, так и постановочные. Россияне с самого начала расшатывают тему мобилизации, и, к сожалению, это влияет на настроения украинцев, сказал он.

Поэтому сотрудники ТЦК начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон и на этом было меньше манипуляций.

По словам майора, в настоящее время абсолютное большинство работников, осуществляющих оповещение, это военнослужащие, получившие ранения при защите Родины и по состоянию здоровья, согласно решению ВЛК, уже не могут выполнять боевые задания. Их переводят на службу в ТЦК и СП, в другие учреждения и подразделения.

"И когда такой военнослужащий, отдавший свое здоровье за страну, слышит от гражданина этой страны обиды в свой адрес, то далеко не у каждого выдержат нервы", – говорит Истомин.

Ранее в Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела.

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