Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Кабмин опубликовал изменения в Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременения и Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса. Они утверждены постановлением от 1 марта 2024 г. №239.

Так, теперь для государственной регистрации права собственности в связи с передачей имущества в собственность юридического лица как вклад (внесение имущества в уставный (составленный) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.) представляются, кроме документа, что удостоверяет право собственности лица на имущество, акта приема-передачи и тому подобное и протокол проведения проверки приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения (в случае передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения).

Аналогично протокол проведения проверки приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения (при передаче земельного участка сельскохозяйственного назначения) представляется для государственной регистрации права собственности в связи с передачей в собственность физическим и юридическим лицам имущества в результате прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица или выдела из него нового юридического лица.

Подлинность подписей на письменном заявлении физических или юридических лиц, которым передано недвижимое имущество прекращаемого юридического лица, о распределении между ними такого имущества удостоверяется в соответствии с Законом «О нотариате».

В Порядке осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса, определяется, что проверка приобретателя проводится до:

удостоверения нотариусом сделки об отчуждении земельного участка сельскохозяйственного назначения;

удостоверения нотариусом подлинности подписи на акте приема-передачи или другом документе, подтверждающем факт передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность:

- юридического лица как вклад (внесение имущества в уставный (составленный) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.);

- физического или юридического лица в результате прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица или выделения из него нового юридического лица.

Также в новой редакции изложен Протокол проведения проверки приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Ниже приводим постановление правительства.

Автор: Наталя Мамченко

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