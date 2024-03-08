У Львові на залізничному вокзалі можуть з'явитися ліфти

У Львові планують провести модернізацію залізничного вокзалу.

Візуалізація: Львівська міська рада

На Львівському залізничному вокзалі пропонують підвищити перони та встановити ліфти. Таким чином планують покращити доступність.

Як пише «Tvoemisto.tv», про це стало відомо час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 5 березня

Зокрема, передбачається підвищення висоти перонів та облаштування ліфтів по три на кожен перон для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до поїздів.

Раніше ми писали, що у Львові вирішили боротися з недобросовісною парковкою автівок за допомогою делінеаторів.

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