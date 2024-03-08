Как меняется цена на газ в Украине, – сообщило Минэкономики

В Украине уже четвертый месяц дешевеет газ.

Министерство экономики Украины обнародовало данные о фактической цене реализации природного газа в феврале 2024 года. Согласно информации от ведомства, стоимость составила 12 180,30 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС, что на 4,4% меньше, чем в предыдущий месяц.

Это уже четвертый месяц подряд, когда цены на газ снижаются, и они почти вдвое ниже, чем в этот же период прошлого года.

Средняя цена газа рассчитывается в соответствии с формулой, установленной Налоговым кодексом Украины для исчисления рентной платы за использование недр.

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