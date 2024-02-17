Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука Royal Romance

В настоящее время она находится в Хорватии.

Источник фото: Tjerk Zweers

Кабинет Министров Украины 16 февраля согласовал реализацию Национальным агентством по розыску и менеджменту активов 92-метровой яхты Виктора Медведчука Royal Romance. В настоящее время она находится в Хорватии.

Как пояснили в АРМА, внесенные Кабмином изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за границей через электронную платформу «Prozorro.Продажи».

В Нацагентстве отметили, что постановлением следственных судей Лычаковского районного суда города Львова наложен арест в уголовном производстве на имущество юридического лица-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а именно: судно (яхту) ROYAL ROMANCE и передано в управление АРМА с целью реализации.

Кроме того, АРМА провело масштабную работу по взаимодействию с ОГП, Минюстом, получило копию решения Окружного суда г. Сплит, и копию решения (апелляция) Окружного суда г. Сплит о конфискации судна и передаче Национальному агентству для дальнейшей реализации. Осуществлены запросы и получены ответы всех компетентных государственных органов Республики Хорватия относительно реализации яхты.

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