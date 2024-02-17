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Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

  1. В Украине

Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука Royal Romance

19:38, 17 февраля 2024
В настоящее время она находится в Хорватии.
Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука Royal Romance
Источник фото: Tjerk Zweers
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Кабинет Министров Украины 16 февраля согласовал реализацию Национальным агентством по розыску и менеджменту активов 92-метровой яхты Виктора Медведчука Royal Romance. В настоящее время она находится в Хорватии.

Как пояснили в АРМА, внесенные Кабмином изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за границей через электронную платформу «Prozorro.Продажи».

В Нацагентстве отметили, что постановлением следственных судей Лычаковского районного суда города Львова наложен арест в уголовном производстве на имущество юридического лица-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а именно: судно (яхту) ROYAL ROMANCE и передано в управление АРМА с целью реализации.

Кроме того, АРМА провело масштабную работу по взаимодействию с ОГП, Минюстом, получило копию решения Окружного суда г. Сплит, и копию решения (апелляция) Окружного суда г. Сплит о конфискации судна и передаче Национальному агентству для дальнейшей реализации. Осуществлены запросы и получены ответы всех компетентных государственных органов Республики Хорватия относительно реализации яхты.

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