В Киеве из-за повреждения водопровода частично ограничено движение на пересечении двух улиц

Водоснабжение отключено в 17 жилых домах.

Изображение: freepik.com

В Киеве на пересечении двух улиц произошло повреждение водопровода из-за чего частично ограничено движение. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, повреждение водопровода диаметром 150 мм произошло на пересечении улиц Тарасовской и Гетмана Павла Скоропадского.

В сообщении говорится, что в настоящее время водоснабжение отключено в 17 жилых домах:

ул. Тарасовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9, 10, 12, 14

ул. Гетмана Павла Скоропадского, 15, 17, 17-Б.

Специалисты «Киевводоканала» направили автоцистерну.

Движение транспорта ограничено двумя полосами ул. Тарасовской.

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