У Києві через пошкодження водопроводу частково обмежено рух на розі двох вулиць

У Києві на розі двох вулиць сталося пошкодження водопроводу через що частково обмежено рух. Про це повідомили у КМДА.
Як зазначається, пошкодження водопроводу діаметром 150 мм сталося на розі вулиць Тарасівської та Гетьмана Павла Скоропадського.
У повідомленні сказано, що наразі водопостачання відключене у 17 житлових будинках:
вул. Тарасівська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9, 10, 12, 14
вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 15, 17, 17-Б.
Фахівці «Київводоканалу» направили автоцистерну.
Рух транспорту обмежено двома смугами вул. Тарасівської.
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