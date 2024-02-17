У Києві через пошкодження водопроводу частково обмежено рух на розі двох вулиць

Водопостачання відключене у 17 житлових будинках.

Зображення: freepik.com

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У Києві на розі двох вулиць сталося пошкодження водопроводу через що частково обмежено рух. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, пошкодження водопроводу діаметром 150 мм сталося на розі вулиць Тарасівської та Гетьмана Павла Скоропадського.

У повідомленні сказано, що наразі водопостачання відключене у 17 житлових будинках:

вул. Тарасівська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9, 10, 12, 14

вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 15, 17, 17-Б.

Фахівці «Київводоканалу» направили автоцистерну.

Рух транспорту обмежено двома смугами вул. Тарасівської.

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