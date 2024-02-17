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НАЗК отримає свій кабінет в е-системі у сфері будівництва

18:37, 17 лютого 2024
Відповідні зміни у порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Кабмін передбачив наприкінці січня 2024 року.
НАЗК отримає свій кабінет в е-системі у сфері будівництва
Джерело фото: Morgan Von Gunten / Unsplash
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З квітня цього року у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва почне працювати електронний кабінет Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, яка зазначила, що відповідні зміни у порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Кабмін передбачив наприкінці січня 2024 року. Згідно з ними, з 1 квітня власний е-кабінет в електронній системі отримають уповноважені представники НАЗК.

«Через електронний кабінет посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції буде здійснюватися доступ до даних, внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи. Крім цього, з допомогою цього кабінету представники НАЗК зможуть отримувати статистику з ведення об‘єктів і комунікувати з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором», – наголосила Шуляк.

Вона зазначила, що тривалий час будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих галузей у країні. Українці роками не могли отримати дозволи на будівництво – паперові документи губили, підробляли чи гальмували їхній розгляд заради хабарів. Втім, завдяки електронній системі вся будівельна документація стала створюватись виключно в е-системі. Усі процеси почали відбуватися онлайн, а кожна дія – фіксуватися, що суттєво зменшило прояви корупції.

«Завдяки цифровізації сфери будівництва ми вже бачимо потужний антикорупційний ефект. Держава вже заощадила 11,2 млрд грн за 3 роки, усунувши людський фактор. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн на рік», – зауважила вона.

Шуляк додала, що наступними кроками в розширенні функціоналу електронній системі мають стати:

  • запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку;
  • введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі.

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