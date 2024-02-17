НАПК получит свой кабинет в е-системе в сфере строительства

Соответствующие изменения в порядке ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства Кабмин предусмотрел в конце января 2024 года.

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С апреля этого года в Единой государственной электронной системе в сфере строительства начнет работать электронный кабинет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, которая отметила, что соответствующие изменения в порядке ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства Кабмин предусмотрел в конце января 2024 года. Согласно им, с 1 апреля собственный е-кабинет в электронной системе получат уполномоченные представители НАПК.

«Через электронный кабинет должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будет осуществляться доступ к данным, внесенным в Реестр строительной деятельности электронной системы. Кроме этого, с помощью этого кабинета представители НАПК смогут получать статистику по ведению объектов и коммуникировать с пользователями электронной системы, держателем и техническим администратором», – подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что долгое время строительная сфера являлась одной из наиболее коррумпированных отраслей в стране. Украинцы годами не могли получить разрешения на строительство – бумажные документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Однако, благодаря электронной системе вся строительная документация стала создаваться исключительно в е-системе. Все процессы начали происходить онлайн, а каждое действие – фиксироваться, что существенно снизило проявления коррупции.

«Благодаря цифровизации сферы строительства мы уже видим мощный антикоррупционный эффект. Государство уже сэкономило 11,2 млрд грн за 3 года, устранив человеческий фактор. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год», – отметила она.

Шуляк добавила, что следующими шагами в расширении функционала электронной системе должны стать:

запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, если все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, предоставленная заказчиком, прошла успешную проверку;

введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, которая не прошла проверку в системе.

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