Украина и МВФ начали переговоры в рамках третьего пересмотра кредитной программы

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

В субботу, 17 февраля, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем и представители властей Украины начали переговоры по третьему пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF). Об этом сообщает Министерство финансов.

От Украины во встречах принимают участие представители Минфина, Нацбанка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

Встречи проходят в г. Варшава, Республика Польша, а также в онлайн формате.

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